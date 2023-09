Se aproxima nueva ola de inmigrantes a la frontera sur de EE. UU.

Tijuana, México.- En los últimos días han cruzado la frontera sur de Estados Unidos miles de inmigrantes, desde California a Texas, mientras otros miles siguen llegando en autobuses y trenes de carga a ciudades fronterizas de México lo que supone un nuevo y dramático flujo migratorio récord para Estados Unidos.

Este abrupto incremento de inmigrantes a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, marca un punto de inflexión luego de que en los últimos meses el flujo migratorio bajó considerablemente.

En este momento, los puntos migratorios más concurridos, son San Diego – California; y El Paso y Eagle Pass. Esto a pesar de que en mayo, Biden aplicó una rígida política migratoria para disuadir a los inmigrantes, donde se incluía la deportación y negación de reingreso por 5 años.

Con esta medida de Biden, la tasa de cruce de fronteras cayó aproximadamente un 70%. Pero la repentina llegada a la frontera, sumado a los miles de migrantes que vienen en camino, sugiere que la medida de Biden está perdiendo efecto.

In response to an increase in encounters in Eagle Pass yesterday, CBP took immediate action. As encounters in this area continue, we will remain vigilant and will maximize consequences against those without a legal basis to remain in the country.

Full statement ⬇️ pic.twitter.com/jyaZJn4hWs

— CBP (@CBP) September 21, 2023