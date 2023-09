Ruta terrestre más mortal para inmigrantes según la OIM

Ciudad Juárez, México.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) documentó 686 inmigrantes muertos o desaparecidos, en el 2022, en la frontera entre Estados Unidos y México, confirmándose como la ruta terrestre más mortal para los inmigrantes.

Desde hace 10 años, que la OIM elabora esta estadística, esta es la segunda peor cifra registrada. Por ejemplo, en 2021 hubo 729 muertos y desaparecidos en la misma ruta, aunque las cifras reales de 2022 pudieron ser mayores, porque faltan algunos datos.

Por su parte, los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización que se recopilan desde el 2014, la agencia ha reportado al menos 4.664 muertes y desapariciones de inmigrantes, en la frontera sur de Estados Unidos.

Asimismo, se registró que otros 499 inmigrantes murieron o desaparecieron en la ruta hacia EE. UU., por el Caribe; otras 328 entre República Dominicana y Puerto Rico; y finalmente, 320 en el famoso Tapón de Darién, en Panamá.

❗ 686 deaths and disappearances of migrants have been recorded on the US-Mexico border in 2022, making it the deadliest migration land route.

These alarming figures are a reminder of the need for action by States. https://t.co/n4TmZPC5Pk

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) September 12, 2023