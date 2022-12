Nuevo fracaso en negociaciones para proteger a «dreamers»

Washington, DC.- Un nuevo fracaso se suma a las negociaciones para llegar a un acuerdo en el Senado de Estados Unidos para proteger a los «dreamers» o migrantes amparados por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Como respuesta se incrementa la frustración de cientos de miles de «dreamers» o «soñadores» que siguen esperando el milagro.

Previamente, la senadora independiente Kyrsten Sinema -hasta la semana pasada afiliada al Partido Demócrata- y el republicano Thom Tillis, venía trabajando conjuntamente en un proyecto para otorgar la residencia permanente a los beneficiarios de DACA.

El mencionado proyecto incluía medidas de seguridad fronteriza, sin embargo, los legisladores no llegaron a buen puerto para asegurar los 60 votos necesarios para ser aprobados en el Senado.

