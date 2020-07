Novant Health continuará donando máscarillas a la comunidad

Charlotte – NC. Novant Health continuará haciendo entrega de mascarillas en varios sectores de la ciudad de manera gratuita, para garantizar que los miembros de la comunidad, tengan los suministros y la información necesaria para mantenerse seguros.

El uso de mascarilla y el distanciamiento físico de 6 pies ayuda a mantener interacciones seguras y ayuda a prevenir la propagación de COVID-19. Novant Health continuará brindando máscaras de tela gratuitas e información importante de seguridad para apoyar la salud y el bienestar en los siguientes lugares hasta finales de julio.

Viernes/Friday 7/24 Dorothy Waddy Pavilion Clanton Park, Times: 11:00 to 1:00 pm and 4:00 to 5:30 pm 3132 Manchester Road Charlotte, NC, US 28217

Sabado/Saturday 7/25 Census Caravan Event: Grier Heights – Food Lion, Time: 12:00 to 3:00 pm 931 N Wendover Rd, Charlotte, NC 28211

Martes/Tuesday 7/28 Williamson Pavilion at Hornet’s Nest Park, Times: 11:00 to 1:00 pm 6301 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

Viernes/Friday 7/31 Williamson Pavilion at Hornet’s Nest Park, Times: 11:00 to 1:00 pm and 4:00 to 5:30 pm 6301 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216.