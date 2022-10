Warner Bros. apuesta a Dwayne Johnson en «Black Adam»

Los Ángeles, CA.- Dwayne Johnson uno de los actores mejor pagados de Hollywood, tendrá la responsabilidad, este viernes, de catapultar la lucrativa franquicia DC Comics con el último estreno «Black Adam», descrito por él mismo como el «inicio de una nueva etapa» en el rubro de superhéroes.

En una entrevista en Los Ángeles, antes de iniciar la gira para promocionar la producción dirigida por el español, Jaume Collet-Serra, precisó, «»Black Adam» representa una nueva era en el universo DC, con nuevos escenarios y personajes complejos y diversos en términos de representación».

De este modo, el actor estadounidense Dwayne Johnson dedicado en cuerpo y alma al proyecto, recorrió Madrid que fue el punto final de la gira. Sin embargo, ya había visitado Ciudad de México, Nueva York, Toronto, Atlanta, Miami y Londres.

Por su parte, Warner Bros., propietario de los derechos de DC Comic, se está dando a la tarea de resaltar que la nueva producción «Black Adam», supone un rompe agua para el sello cinematográfico. Cabe destacar que es el mismo responsable de producciones como Batman, Superman, Wonder Woman y el mismísimo Joker.

There are heroes, there are villains, and there is #BlackAdam ⚡️ Only in theaters October 21. pic.twitter.com/0ZWB1FcbkO

— DC (@DCComics) September 9, 2022