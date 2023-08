¡Sin excusas! Todos al cinema por el Día Nacional del Cine a $4

Nueva York, NY.- De cara a la celebración del Día Nacional del Cine en Estados Unidos, el domingo 27 de agosto, los propietarios de los cines del país que todas las películas, en todos los formatos y todos los horarios costarán $4 en los cines participantes.

Al menos 3.000 salas de cine se unirán a la iniciativa anual, lo que representa a la gran mayoría de salas de cine. Incluyendo los cines de las cadenas líderes AMC y Regal.

Este es el segundo año consecutivo que se celebra el National Cinema Day (NCD). Para la edición del 2022, el evento fue organizado por Cinema Foundation, una filial -sin fines de lucro-, de la National Association of Theatre Owners (NATO), que lo consideró un rotundo éxito.

Se calculó que para la edición del 2022 más de 8.1 millones de personas compraron entradas de $3 para las funciones del 3 de septiembre de 2022. Tomando en cuenta que el precio de las entradas del cine para el 2022, era de $10.53.

