Según la revista Time quien fue la persona del año 2022

Manhattan, NY.- La revista Time eligió, este miércoles, como Persona del Año 2022 a Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania calificando su actuación en torno a la resistencia de la invasión de Rusia y «al espíritu» de Ucrania.

Edward Felsenthal, editor del Time confesó la claridad de la decisión «nunca había estado tan clara». A lo que añadió, «Ya sea que la batalla por Ucrania llene a uno de esperanza o de temor, Volodimir Zelensky ha galvanizado al mundo de una manera que no habíamos visto en décadas».

Asimismo, la revista con sede en Manhattan, NYC precisó, «Por demostrar que el valor puede ser tan contagioso como el miedo, por inspirar a pueblos y naciones a unirse en defensa de la libertad, por recordar al mundo la fragilidad de la democracia -y de la paz-, Volodimir Zelensky y el espíritu de Ucrania son la Persona del Año 2022 de TIME».

Como ya es costumbre, la revista Time hace una quirúrgica selección de las personas que más ha influido en el mundo. En esta oportunidad, la revista mencionó que no había mucho en la biografía de Zelensky que predijera esta noble decisión de mantenerse en pie de lucha contra la invasión dirigida desde Moscú, por Vladimir Putin.

