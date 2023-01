Se estrenó la adaptación del videojuego «The Last of Us» de HBO

Los Ángeles, CA.- La plataforma HBO estrenó la adaptación del videojuego de 2013 «The Last of US», que fue desarrollado por la compañía Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para su consola PlayStation 3, y contó con la producción de Neil Druckmann.

La serie de HBO adaptada del videojuego narra la historia del sobreviviente Joel y una jovencita especial, Ellie. La historia los une para navegar en un mundo peligroso, lleno de trampas, buena banda sonora y una fotografía simplemente increíble.

Esta adaptación de «The Last of US» cuenta con el protagonismo del actor chileno Pedro Pascal que encarna a Joel, y la actriz Bella Ramsey que interpreta a Ellie. Ambos participaron en la famosa serie «Game of Throne».

La adaptación del videojuego «The Last of Us» de HBO enaltece las adaptaciones de videojuegos

Es importante decir que este videojuego ganó numerosos premios como el «Juego del año» en la edición 17 de la cumbre anual Design, Innovate, Communicate, Entertain (DICE), que enaltece a los profesionales del sector de los videojuegos.

De acuerdo con Rotten Tomatoes la serie «The Last of US» recibió grandes críticas por los fanáticos del videojuego, alcanzando un 97% de puntuación.

Según James Poniewozik, crítico del New York Times publicó, «No debería sorprender que un drama basado en un videojuego pueda tener corazón. Un gran juego inteligente depende de la conexión personal».

Por otro lado, Simon Cardy de IGN etiquetó la adaptación como «una brillante narración de una de las historias más queridas de los videojuegos. Que vuelve a embotellar el rayo de lo que la hizo tan especial para muchos en primer lugar, permitiéndole volver a golpear con un efecto sorprendente».

Finalmente, en la feria de tecnología CES 2023 Kenichiro Yoshida, director ejecutivo de Sony, expresó que la compañía tiene 10 producciones audiovisuales y proyectos de televisión. Los mismos son inspirados en juegos de consola en distintas etapas de desarrollo.

