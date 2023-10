Se cancelan los MTV EMA 2023 en París

París, Francia.- Los organizadores de los MTV Europe Music Awards (MTV EMA 2023) anunciaron que la edición programada para el 5 noviembre en Paris Nord Villepinte, Francia fueron cancelados, incentivados por el conflicto bélico que envuelve a Israel y Gaza, principalmente.

Hasta ahora, la gala de premiaciones sería retransmitida en directo teniendo entre sus nominados a artistas del calibre de Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bad Bunny y los Foo Fighters.

Un comunicado para hacer público la decisión destacó, «Dada la volatilidad de los eventos mundiales, hemos decidido no seguir adelante con los MTV EMA 2023. Por precaución para los miles de empleados, miembros del equipo, artistas, fanáticos y socios que viajan desde todos los rincones del mundo para darle vida al espectáculo».

Asimismo el comunicado subrayó, «Los MTV EMA son una celebración anual de la música global. Mientras observamos cómo se desarrollan los devastadores acontecimientos en Israel y Gaza, este no parece un momento para una celebración global».

Given the volatility of world events, we have decided not to move forward with the 2023 MTV EMAs out of an abundance of caution for the thousands of employees, crew members, artists, fans, and partners who travel from all corners of the world to bring the show to life.

— MTV EMA (@mtvema) October 19, 2023