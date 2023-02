«Reality» da vida al dramático caso de Reality Winner

Berlín, Alemania.- El caso de Reality Winner, la excontratista de la National Security Agency (NSA), que filtró unos documentos gubernamentales en el primer año de la administración de Donald Trump por lo que recibió la sentencia más larga jamás dictada en Estados Unidos será llevada a las pantallas por la directora Tina Satter.

La película bautizada «Reality» es una recreación de 85 minutos del día en que los agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) llegaron a la casa del excontratista de la NSA, Winner.

Ver más: Titanic será reestrenada en 4k y 3D

Esta versión de la historia de Winner, estrenada en el Festival de Cine de Berlín (Berlinale) el 18 de febrero, está basada en la transcripción del audio que grabaron. Hay que tomar en consideración que pese a la desproporcionada sentencia esta historia es menos reconocida que casos similares como el de Edward. Snowden o Julian Assange.

La directora Satter declaró desde la alfombra roja del Teatro Zoo Palast, «Quiero que entiendan Reality Winner y su vida, no toda su vida a partir de esto, sino que presten atención a quién es ella y entiendan cuán importantes son los denunciantes para la democracia de Estados Unidos».

‘Reality’ Review: Sydney Sweeney Is Outstanding as Whistleblower Reality Winner in a Clever, Gripping Docudrama https://t.co/LVPmf7BhiN

Al estreno asistieron tanto la hermana como la madre de Winner lo que generó una ovación por parte de los espectadores que llenaban el teatro. Recordando que a Winner le aplicaron una sentencia de cinco años de prisión en 2018, bajo la Ley de Espionaje por filtrar un informe Top Secret en el sitio web The Intercept.

Get an insight into the 2023 European Film Market and its exhibition place in Gropius Bau.

In this clip Dennis Ruh, the Director of the European Film Market, presents this year's highlights of the @efm_berlinale. pic.twitter.com/qpB42QrcM1

— Berlinale (@berlinale) February 19, 2023