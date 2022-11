¿Por qué Chyno Miranda está en rehabilitación?

Caracas, Venezuela.- El cantante venezolano Chyno Miranda está en medio de un tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas, y su madre, Alcira Pérez, en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta responsabilizó a la novia de Chyno, que además padece de una encefalitis a raíz del covid-19.

La madre de Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno identificó a la novia del cantante venezolano como Astrid Dayana Torrealba Falcón, y precisó, «Es una noviecita, pero ve droga en ella porque ella le suministraba la droga a él y esa es mi gran preocupación».

Además continuó, «Ella lo recibió en el aeropuerto y tengo entendido que ella le entregó droga, y sí se la entregó porque cuando mi hijo se levantó a la mañana siguiente, yo le encontré una bolsa así grandota, y la que se lo suministró fue ella porque más nadie vino ese día a mi casa, sino ella, como la noviecita de él, a hacérmele daño».

Qué pasa con Chyno Miranda tras salir de una clínica de rehabilitación

Como consecuencia, la madre del Chyno Miranda, exintegrante de Chyno y Nacho, confesó que cuando el cantante llegó a Venezuela en diciembre de 2021. Inmediatamente, decidió internarlo en un centro de salud para salvarle la vida a su hijo.

En una entrevista detalló, «Ya yo había tenido conocimiento de que seguía consumiendo, porque si él continúa haciendo esto después de la encefalitis, se me puede morir o me queda mal. Entonces yo tomo la decisión, o lo quiero vivo o se me muere, y por eso yo lo interné».

De este modo, el artista fue internado en el Centro de Rehabilitación Tía Panchita, pero por medio de una orden judicial fue sacado de este centro. La madre de Chyno alegó que Tía Panchita es un sitio modesto y de corto presupuesto. Sin embargo, notó el progreso de su hijo durante los meses que estuvo internado.

Finalmente, cuando Chyno salió del centro Tía Panchita, «Mi gente por acá Chyno Miranda, ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para todos, estoy bien, gracias a Dios. Más fuerte que nunca. Estoy por aquí en una clínica en el Cedral, aquí en Caracas, una clínica aquí en la Alta Florida, mejor que nunca, gracias a Dios, muy bien atendido, en Tía Panchita no, horrible esa m..».

Además concluyó, «Le agradezco a toda la gente que ha participado en esto, a la Fiscalía, a todos, a mi novia, a todos los fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por hacer viral esta noticia. Estoy más fuerte que nunca. Voy muy pronto a la calle a hacer música». Prometiendo a sus seguidores que está en buen estado.

