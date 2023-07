Policía de Las Vegas registra casa de Tupac tras su muerte en 1996

Las Vegas, NV.- The Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) registró la casa de la estrella del rap Tupac Shakur (2Pac), quien fue asesinada en 1996 a balazos en la ciudad de Las Vegas, no obstante no se proporcionó información adicional.

Tupac fue un rapero estadounidense considerado el máximo referente del género a nivel mundial.

Por su lado, la Policía de Nevada no ofreció más información adicional sobre quién era el dueño actual de la casa. Tampoco expresó que argumento llevó a la policía a ejecutar esta búsqueda.

Asimismo, un comunicado de prensa del LVMPD expresó, «puede confirmar que se emitió una orden de allanamiento en Henderson, Nevada, el 17 de julio de 2023, como parte de la investigación en curso del homicidio de Tupac Shakur».

De este modo, el LVMPD que tiene jurisdicción incluye el suburbio de Henderson donde se hizo la búsqueda, se negó a ofrecer mayor comentario al respecto.

Hay que recordar que 2Pac recibió un disparo en un tiroteo desde un vehículo el 7 de septiembre de 1996.

Finalmente, Tupac falleció en un hospital seis días después tan solo a sus 25 años. Lo increíble de este caso es que nunca se realizaron arrestos por este caso.

Además, 2Pac fue un rapero, activista y actor galardonado. Como hecho de facto, fue honrado póstumamente con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en junio de 2023, luego de vender más de 75 millones de discos en todo el mundo.

