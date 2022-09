Nueva York bailó salsa para celebrar 60 años de vida

Nueva York, NY.- El fin de semana numerosos seguidores de la salsa se congregaron en la ciudad de Nueva York para bailar salsa sin descanso, al tiempo que rindieron un válido tributo a este género, en medio de una pérdida de terreno generacional por el crecimiento del reguetón.

En los años 60′ la salsa nació entre la comunidad hispana de la ciudad de Nueva York. Su origen se da con la fusión de los múltiples ritmos caribeños, que se apoderó de las emisoras, los locales nocturnos y los eventos sociales en la década de los 70′.

Ver más: Lanzamiento del nuevo disco «Moonchild Mixes» de Selena

De esta manera, grupos como las Estrellas de la Fania All Stars, o como los bautizó el popular productor y musicólogo boricua, Richie Viera, dieron a conocer en el mundo a este género musical latino y alegre.

Seis décadas después de su origen sigue ilusionando a los seguidores en países «ajenos» a esta música como: Japón, Noruega, Austria, Canadá y Alemania, entre muchos otros países. Además convive con géneros musicales más modernos como el reguetón.

Proud to announce the 50th Anniversary all-analog reissue of Live at the Cheetah, Vol. 1, the iconic Fania live album responsible for officially launching the salsa explosion that emerged from New York! Available for pre-order today: https://t.co/LYug2fKmjx pic.twitter.com/DBkvauo40e

— FANIA RECORDS (@Faniamusic) August 25, 2022