Más de 50 artistas francesas muestran su apoyo al pueblo iraní

París, Francia.- Más de 50 artistas francesas se unieron a la iniciativa que apoya a las multitudinarias protestas del pueblo iraní luego de la muerte de la joven Mahsa Amini, que fue aprehendida por la Policía de la Moral por llevar mal puesto el velo.

Asimismo, las protestas globales en apoyo a las mujeres en Irán no se detienen, y siguen vivas tanto en las calles como en las redes sociales. A propósito de esto, la iniciativa de las artistas francesas publicaron un video donde se cortan un mechón de cabello en solidaridad con el pueblo iraní.

En este sentido, las reconocidas actrices francesas Juliette Binoche y Marion Cotillard aseguran que este gesto simbólico es «por la libertad». Por su parte, la cuenta en Instagram @SoutienFemmesIran, se dedica a publicar estos videos en pro de «la lucha legítima de las mujeres iraníes».

Hay que recordar que estas manifestaciones detonaron por la muerte de la joven kurdo-iraní, Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre en manos de la Policía de la Moral.

Asimismo, el mensaje del video reza, «Mahsa Amini era una joven de 22 años. El 13 de septiembre fue arrestada y maltratada por la Policía de la Moral hasta morir. Solo se le acusó de llevar el velo de manera inapropiada. Murió por haber mostrado algunos mechones de cabello».

Swedish politician Abir Al-Sahlani cuts off hair in solidarity with women of Iran

during an EUparliament speech.

Protests continue in Iran following the death of 22-year-old Mahsa Amini in police custody after she allegedly breached rules that require women to cover their hair. pic.twitter.com/SlsEplek4l

— Megha Mohan (@meghamohan) October 5, 2022