los-grandes-favoritos-a-los-globos-de-oro

Los Angeles, CA.- La gran premiación de los Globos de Oro se celebrará esta noche con grandes favoritos, según la crítica.

La ceremonia que vuelve para su edición número 80 después de haber sido suprimida su transmisión pasada debido a críticas sobre falta de diversidad en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

Esta vez regresa pero con menos rimbombancia que en ediciones pasadas y tendrá como anfitrión al comediante Jerrod Carmichael.

La gala de los Globos de Oro marca tradicionalmente el inicio de la temporada de premios del cine.

A few sneak peeks of the #GoldenGlobes ballroom! Who's getting excited?! 👀 pic.twitter.com/CGrB36XRiM

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2023