La reconstrucción del PAC de NYC en homenaje al 9/11

Nueva York, NY.- La ciudad de Nueva York, intenta revivir la atracción turística, el centro cultural Perelman Performing Arts Center (PAC NYC) en homenaje al trágico atentado del 11 de septiembre de 2001 o 9/11, que desde hace dos décadas fue bautizada como la Zona Cero.

Se comentó que el centro cultural PAC se inaugurará el 19 de septiembre de 2023 con una duración de 5 días. El monumento mide 42 metros (138 pies) de altura y está bajo la sombra del One World Trade Center (OneWTC) de 541 metros (1.776 pies) de altura.

El edificio de PAC de Nueva York es particular por su arquitectura en forma de cubo, sin ventanas, que está recubierto de mármol que fue importado de Portugal.

Visto desde afuera en horas del día, la fachada del cubo PAC de NYC, muestra tonos blancos y negros con vetas de gris. Sin embargo, en el interior del edificio la luz del sol permea las capas finas de mármol recubiertas de cristal.

Seeing @pac_nyc finally brought to life exceeds all expectations.

It's a spectacular venue unlike any other in our city, or the world, and I'm incredibly grateful to the many people who took part in helping us fulfill this vision. pic.twitter.com/iRyhWfD4zk

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) June 14, 2023