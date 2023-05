La guasacaca de Venezuela uno de los mejores aderezos del mundo

Caracas, Venezuela.- El portal TasteAtlas reconoció a la guasacaca como uno de los mejores aderezos o dip del mundo, ocupando el puesto número 26 de los 50 nominados por los expertos gastronómicos donde obtuvo una calificación de 4.3 puntos de 5.

La guasacaca es un aderezo típico de Venezuela. ¿Cómo se hacer guasacaca?, está hecho a base de aguacate o palta, pimentón, cebolla, cilantro, perejil, ajo, aceite, vinagre, condimentos y sal. TasteAtlas explicó la apariencia de la guasacaca con el guacamole, originario de México.

Ver más: Arepa venezolana entre los 50 mejores sándwiches del mundo

Sin embargo, aclaró que el guacamole tiene ingredientes adicionales como el tomate, chile picante, jugo de limón y en casos le añaden jalapeño. Otra de las diferencias mencionadas por el experto culinario, «Guasacaca es la versión venezolana del guacamole, aunque no es tan espesa».

Además, la TasteAtlas hizo la sugerencia a sus lectores a experimentar con este aderezo en comidas como: el plátano frito, yuca, empanadas criollas. Sin embargo, en Venezuela la guasacaca es ampliamente consumida para acompañar parrillas, carnes inclusive tequeños y algunos rellenos de arepas.

El portal explicó que para seleccionar a los mejores aderezos del mundo se hizo un registro de 5.650 platillos en su portal web. De estos, solo 3.576 fueron aceptados oficialmente como aderezos, luego los expertos durante el año van probando y descartando para llegar la exclusiva lista.

All about the best-rated dips in the world: https://t.co/FqGM60FuMw pic.twitter.com/L4jwyc01WU

— TasteAtlas (@TasteAtlas) May 17, 2023