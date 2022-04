John Mayer y su Sob Rock Tour llegan a Charlotte

Charlotte, NC.- El Spectrum Center será escenario nuevamente de un gran espectáculo. El lunes 11 de abril se presentará John Mayer con lo mejor de su repertorio en el marco de su Sob Rock Tour 2022.

La gira del multiganador de premios Grammy lo está llevando a recorrer todo Estados Unidos con una intensa agenda que concluirá el 16 de julio.

La presentación del próximo lunes en Charlotte será la única en las Carolinas. El evento está previsto para iniciar a las 7:30 pm.

Sob Rock es el octavo álbum de estudio del artista, guitarrista y productor.

Sob Rock featuring Shot In The Dark. Album and official video out now https://t.co/6h393tvIHd pic.twitter.com/tbV1Aet5K6 — John Mayer (@JohnMayer) July 16, 2021

La gira de John Mayer es otra de las que hace parada en Charlotte, específicamente en el Spectrum Center que tiene un extenso calendario de presentaciones este año.

Mayer ha gando varios premios Grammy. Entre ellos, mejor interpretación vocal pop masculina por la canción «Your Body Is a Wonderland»; mejor álbum vocal pop por Continuum; y el de mejor interpretación vocal pop masculina por «Waiting on the World to Change».

El cantante ofrecerá en Charlotte lo mejor de sus grandes éxitos en su carrera.

Las entradas para el concierto en Queen City o cualquier otra ciudad se pueden adquirir ingresando en el sitio web oficial de John Mayer.

