Jenna Ortega desnudó su sufrimiento ante revista Variety

Los Ángeles, CA.- La actriz estadounidense, Jenna Ortega confesó en Variety entre lágrimas que sufre con la exposición pública y la presión en redes sociales, tras saltar a la popularidad luego de interpretar la Miércoles Addams, la hija mayor de la familia Addams.

La californiana y actriz de 20 años de edad, en el espacio Actors on Actors de la revista Variety, protagonizó este triste momento, mientras compartía una conversación con la actriz Elle Fanning.

El éxito de la aclamada serie de Tim Burton para Netflix fue una vitrina a la fama de Jenna. Esta efervescente fama llevó a reflexionar a la actriz, «hubo un cambio en mi vida muy obvio», a solo días del estreno de la serie y que sus redes sociales recibieron cientos de miles de seguidores.

Parte de la reflexión que hizo la actriz Jenna, «Las redes sociales son un juego de comparación. Influyen en la mentalidad de grupo. Son muy manipuladoras». Al mismo tiempo prosiguió, «me pongo muy nerviosa con la idea de publicar o incluso decir algo en redes sociales o ser yo misma».

Jenna Ortega tells Elle Fanning that she grew up idolizing her and sister Dakota: "Immense respect for everything you do and all that you've accomplished." | Variety #ActorsOnActors presented by @AppleTV https://t.co/MqDrkNvpc6 pic.twitter.com/cINpTrC9p7

— Variety (@Variety) June 7, 2023