Charlotte, NC.- El Festival Día de Muertos, organizado por la Coalición Latinoamericana en asociación con el Levine Museum of the New South, fue un evento exitoso que reunió a más de 10.000 personas en Camp North End en Charlotte.

El evento contó con una variedad de actividades, incluyendo altares dedicados a los seres queridos fallecidos, artesanía mexicana, exhibición de fotografías, áarea de actividades para niños, proyección de películas, entre otras.

Los altares fueron uno de los aspectos más destacados del festival. Los creadores dedicaron sus ofrendas a sus seres queridos, incluidos familiares, amigos y antepasados. Los altares estaban decorados con flores de cempasúchil, velas, comida y otros objetos simbólicos.

Gran celebración de Día de Muertos en Charlotte

La Muerte, un personaje conocido en Charlotte, también participó en el festival. Presentó un altar dedicado a su tía, quien falleció hace tres años.

El festival también contó con una variedad de comida, información de interés para la comunidad, música y danzas prehispánicas. El ambiente familiar permitió que grandes y pequeños disfrutaran de una tarde muy colorida llena de cultura.

Destacó la entrada de las catrinas quienes una tras otra caminaron por el largo pasillo hasta subir a la tarima bajo el ritmo de la famosa canción “La Llorona”.

Los organizadores del festival se comprometieron a realizar la próxima edición el 2 de noviembre de 2024.

Video: Día de Muertos en Charlotte