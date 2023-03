Estudio responde: ¿El dinero compra la felicidad?

Nueva York, NY.- Un estudio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, responde a la pregunta del millón de dólares, ¿El dinero compra la felicidad?, bajo la lupa de un panel de científicos, donde figura un psicólogo Premio Nobel que por décadas está estudiando a la felicidad como tópico.

El estudio incluyó a 33.391 personas residentes en Estados Unidos y fue publicado el 1 de marzo. La medición se basó en el efecto que causa en las personas contar con ingresos entre $75.000 hasta los $500.000 anuales.

Ver más: Hispana con hija en silla de ruedas recibe una gran sorpresa

De acuerdo con los científicos, el dinero sí compra la felicidad. Está profundamente relacionado con el umbral superior al salario anual de los $85.000. De este modo la felicidad aumenta proporcionalmente a los ingresos de dinero; incluso se acelera cuando el salario supera los $100.000 anuales.

La conclusión de este estudio contradice un famoso trabajo realizado en el 2010, donde el psicólogo Daniel Kahneman y el economista Angus Deaton, concluyeron que la felicidad crecía con los ingresos de entre $60.000 y los $90.000 anuales.

For most people in the US, more money does seem to increase happiness, even at incomes above $75,000 a year – contradicting an earlier study by Daniel Kahneman and Angus Deaton https://t.co/GPLbym8nTF

— New Scientist (@newscientist) March 10, 2023