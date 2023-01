Estrella de Avengers se fracturó más de 30 huesos

Los Ángeles, CA.- El actor Jeremy Renner, estrella de Avengers, reveló que se fracturó más de 30 huesos en un accidente que sufrió mientras quitaba nieve el 1 de enero en Reno, estado de Nevada.

“Estos más de 30 huesos rotos se repararán, se fortalecerán, al igual que se profundiza el amor y el vínculo con la familia y los amigos”, dijo el actor en una publicación en su cuenta de Instagram.

Jeremy Renner fue atropellado por su propio vehículo quitanieves cuando intentaba utilizarlo para liberar el auto de un familiar en una calle privada cerca del Lago Tahoe.

Cuando la revista Variety informó sobre el hecho dijo que Renner había sido hospitalizado en estado crítico pero estable.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023