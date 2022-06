En Airbnb podrás alquilar «The mystery machine» de Scooby-Doo

Los Ángeles, CA.- La app de alojamientos Airbnb y la productora Warner Bros. tienen en alquiler la famosa furgoneta «The mystery machine», en la que viajaban Scooby-Doo y su pandilla, en el marco de la celebración del 20 aniversario del estreno de la película.

Matthew Lillard, el autor que interpretó a Shaggy aloja a los usuarios y huéspedes en la furgoneta. La misma fue convertida en caravana estacionada en la costa de Malibú, en el sur de California.

Para los fanáticos de Scooby-Doo es una gran noticia, de hecho, la estancia se ofreció solo a $20 la noche, y fue reservada rápidamente. De la siguiente manera, publicó el actor, «La Máquina del Misterio fue extremadamente popular y las tres noches disponibles (24, 25 y 26 de junio) se reservaron en cuestión de minutos».

Además, el actor ratificó, «¡Zoinks! Han pasado 20 años desde que jugué a Shaggy en la primera película de acción «Scooby-Doo» de Warner Bros., pero su espíritu ha estado conmigo desde entonces. Para celebrarlo, voy a volver a 2002 con una estancia totalmente ‘groovy’ en la amada ‘Mystery Machine’ de la pandilla, no están incluidos los monstruos».

