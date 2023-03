El CCCA celebra el 60 aniversario de la banda cubana Orquesta Broadway

Nueva York, NY.- En el marco del 60 aniversario de la legendaria banda de charanga cubana, Orquesta Broadway, el City College Center for the Arts (CCCA) celebrará el viernes 24 de marzo un concierto muy especial con la premiada flautista Connie Grossman y flautista Karen Joseph en el teatro Marian Anderson del Aaron Davis Hall.

De este modo, el galaronado locutor de radio e historiador de música latina Nelson Radhames Rodríguez, será el productor de ceremonias del evento que iniciará a las 7:00 pm, hora del este.

La Orquesta Broadway fue fundada en 1963 y es una de las charangas más antiguas. Es conocida en todo el mundo por sus vibrantes interpretaciones de este género del arte afrocubano.

La charanga es un popular estilo de música bailable cubana que incluye violines, flautas y varios instrumentos de percusión con su respectivo vocalista. Por su parte, el Teatro Marian Anderson lleva el nombre de una distinguida cantante afroamericana que destacó por romper las barreras raciales inspirando a las generaciones venideras de todos lo orígenes.

Gregory Shanck, director general del CCCA expresó, «A lo largo de los años, el City College Center for the Arts ha sido sede de numerosos hitos destacados en la industria de la música latina, y no puedo imaginar que esta celebración se lleve a cabo en otro lugar. El hipnótico sonido de la charanga cubana de la Orquesta Broadway seguramente hará que todos se pongan de pie».

Por su parte, el historiador Rodríguez comentó, «Rítmico y poético, el sonido de una orquesta legendaria que preserva la tradición del estilo charanga cubano. Las suaves armonías de la flauta y los violines te hacen bailar y moverte como una pluma en el viento».

Asimismo añadió, «El estilo tradicional cubano persiste bajo la dirección del maestro Eddy Zervigón, quien durante más de 60 años ha sido el líder de la madre de todas las charangas fuera de la isla, la Orquesta Broadway».

Finalmente, los homenajeados y miembros de la Orquesta Broadway son:

Eddy Zervigón (director y flauta)

Iván Zervigón (batería estadounidense)

Pablo Mayor (piano), Berny Miñoso (bajo)

Luis Mangual (congas)

James Guevara (timbales)

David Remedi (violín)

Yunior Terry (violín)

Héctor Aponte (cantante)

Jorge Maldonado (cantante)

Luis Rosa (cantante).

Para mayor información sobre la disponibilidad de los boletos puede entrar en citycollegecenterforthearts.org.

