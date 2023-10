Dorothy Hoffner muere días después de su salto récord

Chicago, IL.- A principios de octubre, Dorothy Hoffner de 104 años de edad celebraba ser la persona con mayor edad del mundo en saltar desde un avión, pero este lunes 9 de octubre muere en Chicago, de acuerdo a la confirmación de su amigo íntimo, Joe Conant.

Asimismo, el personal de la residencia Brookdale Lake View precisó que la encontró muerta el lunes 9 de octubre por la mañana.

Supuestamente, Dorothy Hoffner falleció mientras dormía el domingo 8 de octubre por la noche. Su amigo, Conant que es enfermero y quien la llamaba abuela a solicitud de la misma Dorothy confesó que ella tenía una asombrosa energía y estaba lúcida.

En sus declaraciones el enfermero Conant declaró, «No era de las que se echan la siesta por la tarde. Ni de las de que no acuden a ningún acto, cena o a cualquier otra cosa. Siempre estaba allí, totalmente presente. Siempre seguía adelante».

One of the final images of Dorothy Hoffner who at 104 became the world's oldest skydiver. She died one week later, peacefully in her sleep at her care home. pic.twitter.com/pkoIlQ5ToC

— Morbid Knowledge (@Morbidful) October 11, 2023