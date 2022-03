Bobbie Nelson fallece a sus 91 años

Austin, TX.- Bobbie Nelson, la hermana mayor de la leyenda de la música country, Willie Nelson, falleció a sus 91 años, así lo corroboró la familia Nelson en un comunicado, “en paz y rodeada de familia”, aunque el lugar y la razón de su muerte no fueron revelados.

En este sentido, la familia Nelson, “Su elegancia, gracia, belleza y talento hicieron de este mundo un lugar mejor”. Además, agregó, “Ella fue la primera integrante de la banda de Willie, como su pianista y cantante. Nuestros corazones están rotos y la extrañaremos profundamente”.

Bobbie Nelson, fue criada en Abbott, Texas, y tocaba honky-tonks junto a su hermano, sin embargo, dejó de tocar música por ir a la universidad de negocios. Luego de que muriera su esposo, Bud Fletcher.

Del mismo modo, el primer trabajo de Bobbie Nelson, fuera de la universidad fue en Hammond Organ Company. Aquí se desempeñó en la Biblioteca de Música. En una entrevista a The Associated Press en 2007, Bobbie Nelson, precisó, “Esa también fue una buena experiencia para mí, porque tenía mucha música al alcance de la mano”.

Para 1972 Bobbie Nelson se incorporó como acompañante de su hermano, donde tocó con él durante décadas. De esta manera, Bobbie Nelson también agregó en su momento, “Toda nuestra vida ha sido una canción tras otra”, «De hecho, es mi cosa favorita en el mundo jugar con Willie”.

Finalmente, su álbum debut fue «Autobiography«, que se lanzó en 2007. Además, colaboró ​​con su hermano en dos libros; «Me and Sister Bobbie: True Tales of The Family Band» y un libro para niños llamado «Sister, Brother, Family: An American Childhood in Música.»

