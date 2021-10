Ana de Armas: la atracción en el estreno de James Bond

Londres, Reino Unido.- La actriz hispano-cubana Ana de Armas, acudió al estreno en Londres de la última película de la saga del agente secreto más famoso del mundo, James Bond, luciendo un espectacular vestido en negro con un generoso escote.

Ana de Armas se presentó, en la alfombra roja muy elegante, de vestido negro con escote en V y tirantes de nudo plateado y una generosa abertura lateral.

La actriz llegó la del Royal Albert Hall sin compañía, aunque posteriormente posó con todos los compañeros del elenco de “Sin tiempo para morir”. Donde interpreta a un agente del M15 en Cuba, un papel escrito especialmente para ella.

Ana de Armas (Paloma) is lighting up the @RoyalAlbertHall 's red carpet at the #NoTimeToDie World Premiere. pic.twitter.com/oyzjLVou8d

Posteriormente al pase de la película, la actriz saludó al príncipe Andrés y al príncipe Guillermo de Inglaterra. Con los que departió de manera distendida cuando se acercaron a saludar a todos los miembros del equipo.

Por su parte, la película sufrió varios retrasos en su estreno, de la misma manera que la cinta sobre Marilyn Monroe que protagoniza De Armas. Este rodaje se realizó, previo a la de Bond, “Blonde”, en la que da vida a la protagonista de “Ellos las prefieren rubias” y que no verá la luz hasta 2022.

