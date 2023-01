Actor de «Stranger Things» confesó que es gay

Los Ángeles, CA.- El exitoso actor y protagonista de Stranger Things, Noah Schnapp, haciendo uso de su cuenta de Tik Tok anunció a sus seguidores que es gay, donde también reflexionó sobre su parecido con el personaje Will encarnado por el actor en la serie ambientada en los 80′, 90′.

Desde la cuenta de Tik Tok, Noah Schnapp de 18 años confesó, «Finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue «lo sabemos»».

En cuanto a su parecido con el personaje Will dijo, «Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba». De hecho, este personaje también fue etiquetado por muchos seguidores como gay.

Noah Schnapp, actor y protagonista de “Stranger Things” confesó, “Finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay”

En este sentido, para el mes de julio el joven actor Noah Schnapp hizo comentarios acerca de la orientación sexual de Will de la serie de Netflix, «Sí, creo que lo es. Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente».

Del mismo modo añadió, «Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike (su mejor amigo en la serie)».

El video del anuncio del actor de Stranger Things se viralizó en segundos. Muchos seguidores expresaron su apoyo, aunque todavía se espera la reacción mediática de la actriz, Millie Bobby Brown.

El joven actor y protagonista de Stranger Things actúa desde los 12 años de edad. Anteriormente había participado en producciones como «Bridge of Spies», «The Circle», «Waiting for Anya», «El halloween de Hubie» y «We Only Know So Much».

