USPS aumentará el precio de los sellos de primera clase

Washington, DC.- El U.S. Postal Service (USPS) confirmó el viernes 6 de octubre que busca aumentar el precio de los sellos postales de primera clase a 68 centavos de dólar a partir del 21 de enero de 2024.

No obstante, esta iniciativa que aumentaría los precios de los productos de servicios de correo del país un 2%, primero debe ser aprobada por la Postal Regulatory Commission.

En los últimos cuatro años, los precios de los sellos han subido un 32%, pero este último aumento es significativamente menor a los aumentos de precios pasados. También hay que considerar que el volumen de correo de primera clase cayó un 3% en 2022, el nivel más bajo en cinco décadas, bajando un 51% desde el 2006.

De este modo, el USPS destacó, «a medida que continúan las presiones inflacionarias sobre los gastos operativos y todavía se sienten los efectos de un modelo de precios previamente defectuoso, estos ajustes de precios son necesarios para proporcionar al Servicio Postal los ingresos que tanto necesita».

