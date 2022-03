Uber subirá sus tarifas en Estados Unidos y Canadá

Washington, DC.- La compañía de taxis por aplicativo, Uber, anunció que aumentará sus tarifas en los precios de viajes y las entregas en Estados Unidos y en Canadá, para equiparar a los conductores tras la subida de los precios de la gasolina que deben costear.

En este sentido, la jefa de operaciones para conductores de Estados Unidos y Canadá, Liza Winship, una entrada en su blog oficial de Uber, precisó que la subida de precios será temporal.

Ver más: La inflación en Estados Unidos a su nivel más alto en 40 años

De este modo, la subida de precios durará por lo menos dos meses, que se expresa en una tasa adicional a la tarifa de 45 o 55 centavos de dólar para servicio de pasajeros. Mientras que para la entrega de comida será de 35 o 45 centavos por medio de Uber Eats.

De manera que, la tasa irá directamente en su totalidad a los conductores, y se aplicará a los vehículos eléctricos. Esto a medida que la compañía argumenta que así se potencia la transición a los vehículos eléctricos, gracias a que los conductores cobrarán más sin gastar en adicionales.

We’re committed to improving safety for our communities 👩‍👩‍👧‍👧

Here's a snapshot of #Uber's work to support women globally, the brilliant organizations we partner with, and the positive impact our partnerships can have on people at risk. #SocialImpact #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/Bu8tRyUyik

— Uber (@Uber) March 10, 2022