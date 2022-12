Precios al consumidor subió menos en noviembre

Washington, DC.- Los precios al consumidor subieron menos de lo esperado por segundo mes consecutivo en el mes de noviembre de acuerdo con el U.S. Department of Labor, que además concluyó que esto resultó en el aumento anual más pequeño de la inflación en casi 12 meses.

Del mismo modo, la lectura del índice de precios al consumidor de noviembre reflejaron caídas en los costos de la gasolina, el precio de los automóviles, camiones usados y atención médica.

Ver más: Economía de Estados Unidos rumbo a una recesión superficial

Sin embargo, los estadounidenses todavía experimentan precios más altos de alimentos y viviendas de alquiler. Además, este informe también publicó que la inflación subyacente registró el menor aumento mensual en más de un año.

Por el momento se espera que la Federal Reserve Board (Fed) eleve su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos este miércoles 14 de diciembre. De esta manera, rompería con una serie de aumentos seguidos de 75 puntos básicos.

Employers: You could create good jobs *and* receive increased tax benefits by meeting prevailing wage and apprenticeship requirements. Learn more at one of our upcoming webinars:

Dec. 14: https://t.co/rNI2Oty1Ge

Dec. 15: https://t.co/2RxsOcr7d6

— U.S. Department of Labor (@USDOL) December 12, 2022