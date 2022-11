Nuevo golpe al plan de alivio de deuda estudiantil de Biden

Washington, DC.- El juez federal de Texas, Mark Pittman, dictaminó que el plan de alivio de deuda estudiantil propuesto por el presidente Biden era ilegal y debía anularse, el mismo pretende cancelar la deuda de miles de millones de dólares a estudiantes.

Este juez federal que fue designado por el expresidente republicano Donald Trump en Fort Worth, etiquetó al programa como un «ejercicio inconstitucional del poder legislativo del Congreso».

Anteriormente, el plan de alivio de la deuda había sido bloqueado -temporalmente- por la Corte de Apelaciones del 8° Circuito de Estados Unidos. Al tiempo que consideraba una solicitud de seis estados ampliamente republicanos, con el propósito de prohibirlo a la par que se apelaba la desestimación de su demanda.

Juez estadounidense anula plan de alivio de deuda estudiantil de Biden

Este fallo del juez Mark Pittman, se produce en una demanda de dos prestatarios que no calificaron parcial o totalmente para la condonación de préstamos. Estos argumentaron que el plan de alivio de deuda no siguió los procesos normativos y que era ilegal.

De manera que, estos prestatarios fueron respaldados por Job Creators Network Foundation. Considerado un grupo de defensa de tilde conservador, que fue fundado por el cofundador de Home Depot (HD.N), Bernie Marcus.

Por su parte, el U.S. Department of Justice inmediatamente apeló el fallo. Así pues, Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca en un comunicado, explicó que la administración Biden no estaba de acuerdo con esta decisión.

Hasta ahora, un promedio de 26 millones de estadounidenses ya solicitaron la condonación de préstamos estudiantiles. Asimismo, el U.S. Department of Education ya aprobó las solicitudes de 16 millones de aspirantes.

