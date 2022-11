FTX.com sufrió retiros de al menos $6.000 millones en 72 horas

Charlotte, NC.- El intercambio de criptomonedas FTX experimentó retiros de al menos $6.000 millones en solo 72 horas, este martes por la mañana, de acuerdo con un mensaje de Sam Bankman-Fried, director general a su personal este martes por la mañana.

Sobre estos movimientos sorpresivos, Changpeng Zhao, jefe del principal rival Binance, explicó este martes que la compañía firmó un acuerdo no vinculante con el fin de comprar la unidad de FTX, FTX.com, para maquillar una «crisis de liquidez» en FTX.

En este sentido, parte del mensaje de Bankman-Fried enviado a su personal este martes, detalla, «En un día promedio, tenemos decenas de millones de dólares de entradas y salidas netas. Las cosas estaban en su mayoría promedio hasta este fin de semana, hace unos días».

1) Hey all: I have a few announcements to make.

Things have come full circle, and https://t.co/DWPOotRHcX’s first, and last, investors are the same: we have come to an agreement on a strategic transaction with Binance for https://t.co/DWPOotRHcX (pending DD etc.).

— SBF (@SBF_FTX) November 8, 2022