Fed reanudó las subidas de los tipos de interés

Washington, DC.- La Federal Reserve Board (Fed) reanudó, el miércoles 2 de julio, las subidas de los tipos de interés luego de decidir una pausa el mes pasado, cuando aumentó las tasas 0.25%, de este modo, pasan a situarse en una banda entre el 5.25% y el 5.5%, llegando a los máximos niveles desde 2001.

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed adoptó esta decisión tras una reunión de dos días. En esta jornada evaluaron el resultado de la política monetaria alcista aplicada durante los últimos 12 meses con el fin de combatir la inflación.

Ver más: Grandes noticias sobre la tasa de inflación de Estado Unidos

El comunicado de la Fed adelantó que los indicadores más recientes apuntan a que la actividad económica se expandió a un «ritmo moderado». Pero, a pesar de la creación de puestos de trabajo de forma, «sólida en los últimos meses», más la tasa de desempleo baja, «la inflación continúa elevada».

Además destacó que el sistema bancario está sano, fuerte y resistente. No obstante, la Fed advirtió la probabilidad de ajustar las condiciones de crédito para las familias y empresas «pesen» sobre la actividad económica, contrataciones e inflación.

Following its stress test earlier this year, @federalreserve announces the individual capital requirements for all large banks, effective on October 1: https://t.co/vvNtaZFYf8

— Federal Reserve (@federalreserve) July 27, 2023