El IRS ya no tiene acumulación masiva de declaración de impuestos

Washington, DC.- El Internal Revenue Service (IRS) anunció el martes 18 de abril que está completando su primera temporada de declaración de impuestos «normal», por la acumulación de millones de declaraciones sin procesar de años anteriores debido a la pandemia por el covid-19 que paralizó al planeta.

Danny Werfel, nuevo comisionado del IRS declaró a los periodistas que el gasto inicial de $80 mil millones en nuevos fondos del IRS permitió adquirir una nueva tecnología de escaneo. Este permite digitalizar y procesar rápidamente las declaraciones en papel.

Ver más: Se acaba plazo para declarar impuestos

Los retrasos generados por la pandemia del covid-19 chocaron con la escasez de personal. Así pues se acumularon, masivamente, alrededor de 23.5 millones de declaraciones de impuestos individuales y comerciales para febrero de 2022.

Según The Taxpayer Advocate Service (TAS), muchos de estas millones de declaraciones requerían de una tramitación manual. Por ende, antes de la temporada de impuestos de 2023, el IRS contrató a 5.000 nuevos agentes de servicio al contribuyente para reducir los tiempos de espera en las llamadas.

Haven’t yet filed taxes? #IRS encourages you to file electronically because tax software does the calculations and reduces errors by prompting you for missing info. More last-minute tips at: https://t.co/ybLPvwaF2F pic.twitter.com/K2udL5TpKc

— IRSnews (@IRSnews) April 18, 2023