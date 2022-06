Comportamientos de los grandes bancos de Estados Unidos ante una recesión

Washington, DC.- La Federal Reserve Board (Fed), aseguró que los grandes bancos de Estados Unidos están realmente saneados para hacer frente a un escenario de recesión grave.

En un informe la Fed publicó los resultados de sus test de estrés anuales a los grandes bancos de Estados Unidos. Según estos datos las 34 mayores entidades financieras de Estados Unidos podrían enfrentar con holgura ante una posible caída económica.

En este momento, la economía de Estados Unidos está cada vez más cerca a una recesión, especialmente, después que la Fed decretara agresivas subidas en los tipos de interés para combatir la galopante inflación.

El informe de la Fed, «Los bancos siguen teniendo niveles altos de capital, lo que les permitiría continuar prestando dinero a hogares y empresas durante una recesión severa». En este sentido, la Fed detalló que los 34 grandes bancos permanecieron por encima de los requisitos de capital mínimo; pese a unas pérdidas hipotéticas de $612.000 millones.

The @federalreseve projects these stress test results and this year’s show projected losses of $612B and an aggregate capital decline of 2.7%, leaving them with 9.7% capital overall—more than double the minimum requirement. (3/4) Learn more: https://t.co/3wONhFyqG5

— Federal Reserve (@federalreserve) June 23, 2022