¿Cómo va la tasa de inflación en Estados Unidos?

Washington, DC.- La U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) anunció que la tasa de inflación en Estados Unidos mantuvo una tendencia a la baja en el mes de marzo, por noveno mes consecutivo en un 5%, un punto por debajo con este indicador de febrero.

Esta tasa de inflación del 5% se considera la más baja desde el mes de mayo de 2021. De este modo, esta caída es la más fuerte desde que la inflación empezó a disminuir desde julio de 2022.

Ver más: Cae indicador de construcción de viviendas nuevas en Estados Unidos

Por el contrario, en una lectura mensual los precios de consumo subieron en marzo una décima. Es decir, subió 0.10 puntos frente a las cuatro décimas que subieron en febrero, justo cuando la Reserva Federal (Fed) consideraba los efectos de las subidas de los tipos en los precios.

Por su parte, el indicador de vivienda fue el que más sumó al aumento mensual de los precios con un crecimiento de seis décimas. De forma interanual este indicador acumula un alza del 8.2% con respecto a marzo de 2022.

See our interactive graphics on today’s new Consumer Price Index data https://t.co/h249qTRBwC #CPI #BLSdata #DataViz

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) April 12, 2023