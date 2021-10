Amazon sigue creciendo pese a relantización de ventas en línea

Seatle, WA.- El beneficio neto del gigante del comercio electrónico Amazon creció un 35% en los 9 primeros meses de 2021, aunque sus ventas en línea en el tercer trimestre del año se ralentizaron y únicamente avanzaron un 3%.

En total, Amazon logró un beneficio neto de $19.041 millones hasta septiembre. Lo que representa, un incremento de cerca del 35% respecto al mismo periodo del año anterior, con unas cuentas aún propulsadas por la subida de su negocio durante la pandemia.

Sin embargo, la nota negativa fueron las ventas en línea durante el tercer trimestre, que fueron de $49.942 millones, solo un 3% por encima de las del mismo periodo del año anterior.

No obstante, las ventas totales de Amazon hasta septiembre se situaron en $332.410 millones, un 27% más en comparación con los $260.509 millones que registró en los primeros nueve meses de 2020.

Durante el tercer trimestre, el líder mundial de comercio por internet facturó $54.876 millones, casi un 4% más que los $52.774 millones de ese mismo periodo del año pasado.

