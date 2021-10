WWE Crown Jewel 2021: hora y quién transmisión

Riad, Arabia Saudita.- Por primera vez desde Super ShowDown el 27 de febrero de 2020, World Wrestling Entertainment (WWE) Crown Jewel 2021 regresará a Arabia Saudita.

A pesar de que este es un programa que WWE sabe que algunos fanáticos no verán, la gerencia apiló la cartelera con varios combates que podrían tener efectos duraderos para las Superestrellas involucradas.

Además de algunos combates importantes por el título, también veremos el primer combate Hell in a Cell en uno de estos espectáculos. También, de las finales de los torneos King of the Ring y Queen’s Crown.

Será en el Mohammed Abdu Arena en el Boulevard en Riyadh, Arabia Saudita, a las 11 am ET (inicio), 12 pm ET (programa principal)

Para los fanáticos en los Estados Unidos, el centro de WWE Network en el servicio de transmisión de Peacock es donde ver Crown Jewel. Los fanáticos internacionales pueden usar la red WWE estándar. Puede encontrar una lista de dispositivos compatibles con Peacock TV.

Asimismo, el Kickoff estará disponible a través de la mayoría de las plataformas de redes sociales, YouTube y WWE Network.

Por otro lado, unos pocos proveedores selectos de cable y satélite todavía ofrecen pagos por visión de WWE, pero en su mayor parte, la gente verá el programa en Peacock y WWE Network.

Este no solo será el primer programa de la WWE en Arabia Saudita en más de 18 meses, sino que también es el primer regreso de la WWE a los programas internacionales desde el inicio de la pandemia el año pasado.

A diferencia de algunos de estos eventos del pasado, Crown Jewel se compone de combates que afectarán casi todas las historias importantes que suceden en la WWE en este momento.

