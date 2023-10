Western & Southern Open no se mudará a Charlotte

Charlotte, NC.- Es oficial. El Western & Southern Open de tenis no se mudará a la ciudad de Charlotte y se mantendrá al menos 25 años más en Cincinnati.

Charlotte había hecho un gran esfuerzo para albergar el torneo, que arribará a 125 años en su próxima edición, en una instalación de tenis de clase mundial llamada Project Breakpoint en River District.

“La pasión y el compromiso de esta comunidad por mantener el torneo aquí (en Cincinnati) fue un factor innegable en nuestra decisión de quedarnos”, dijo Benjamín Navarro, propietario de Beemok Capital, una empresa que adquirió en 2022 el Western & Southern Open.

Navarro, que estaba evaluando la posibilidad de llevar el torneo a Charlotte, valoró en un comunicado el esfuerzo de los líderes de la Ciudad Reina en su intento de concretar este plan. “Esta fue una decisión muy difícil y estamos profundamente agradecidos por el tiempo, la energía y los recursos que invirtieron junto a nosotros”.

Our 2023 champions have some exciting news…@wta @atptour @usta @itftennis pic.twitter.com/g8i7nTGgik

— Western & Southern Open (@CincyTennis) October 10, 2023