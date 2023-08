Tom Brady ahora es socio de un club de fútbol

Londres, Inglaterra.- El retirado y siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, ahora es socio minoritario del club de fútbol inglés, Birmingham City F.C, para convertirse en el presidente de la nueva junta asesora, de acuerdo con un anunció del mismo club el jueves 3 de agosto.

Asimismo, el club inglés informó que el exjugador estadounidense de la NFL, trabajará con su departamento de ciencias deportivas, la junta directiva y el equipo directivo. De este modo, explicó, «esfuerzos de marketing global y la identificación de nuevas oportunidades de asociación comercial».

Por su lado, el presidente del club, Tom Wagner en un comunicado dijo, «La incorporación de Tom Brady al equipo de la ciudad de Birmingham es una declaración de intenciones. Estamos poniendo el listón a nivel mundial. Tom está invirtiendo y comprometiendo su tiempo y su amplia experiencia».

En este sentido, Tom Brady de 46 años de edad, también se pronunció al respecto, «He sido parte de algunos equipos increíbles en mi época, y estoy ansioso por aplicar mi perspectiva para crear el mismo éxito aquí en Birmingham».

Welcome to the Blues family, @TomBrady! 💙 pic.twitter.com/ppPyLc6Zsf

— Birmingham City FC (@BCFC) August 3, 2023