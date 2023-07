¿Sergio Ramos jugará en la Copa Libertadores con club brasileño?

París, Francia.- En las últimas horas se corre el rumor de que el internacional y referente del fútbol español y el Real Madrid, Sergio Ramos estaría en negociaciones para fichar con el club brasileño, el Flamengo para incorporarse se en la corriente edición de la Copa Libertadores de CONMEBOL.

El rumor de la llegada de Ramos al Flamengo es alimentado por el periodista de DirecTV Sports, Fernando Czyz. Este afirma que ya hubo tres contactos entre ambas partes.

Ver más: FIFA prohíbe fichajes a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo por deudas

Específicamente, se habla de un ofrecimiento formal para disfrutar de los servicios de Ramos. En particular porque se acerca el fin del contrato del español con su actual club, el París Saint-Germain (PSG).

Sergio Ramos tendría una oferta para jugar la Copa Libertadores en un club brasileño

No obstante, hay otros equipos que están orbitando al experimentado central español para un posible fichaje. Sin embargo, no hay certeza de una propuesta formal hasta ahora. A excepción de una propuesta llegada desde el Medio Oriente que pretende alimentar su plantilla con grandes jugadores tal cual lo está haciendo la MLS de Estados Unidos.

💣 Flamengo piensa en Sergio Ramos como gran golpe de mercado 📌 El equipo que conduce Jorge Sampaoli entabló tres contactos con el ex jugador del PSG y Real Madrid para sumarlo de cara a la definición del torneo continental y el Brasileirao ✍️@fczyz https://t.co/f0rOV7HKtr — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 13, 2023

Por su parte, el Flamengo en su historia tiene un total de 11 trofeos. Una hegemonía que fue interrumpida por los equipos: Olimpia en 2002, Once Caldas en 2004, Liga de Quito en 2008 y el Atlético Nacional en 2016 que rompieron la racha.

Ver más: México y Panamá a la final de la Copa Oro

Según los rumores, el club brasileño pretende los servicios del ex Real Madrid de 37 años de edad, para enfrentar los octavos de final de la Libertadores. Tomando en cuenta que Ramos aún no ha anunciado su retiro. O por lo menos, no ha mostrado síntomas de retirarse de su vida útil como jugador de fútbol profesional.

Video: La Copa de Oro de la #Concacaf concluyó una nueva ronda