Rompen tres récords mundiales en París en menos de dos horas

París, Francia.- La Diamond League en el Stade Charléty, produce tres récords mundiales rotos en menos de dos horas, lo que representa una noche histórica para el atletismo que permanecerá en la memoria de los aficionados por años.

La cuarta cita de la Diamond League vibró al ritmo de los tres protagonistas de la noche: La keniana Faith Kipyegon (5.000 metros), la etíope Lamecha Girma (3.000 obstáculos) y el noruego Jakob Ingebrigtsen (doble milla).

Ver más: Récords y curiosidades de la final de la Liga de Campeones

En primera instancia, el noruego Ingebrigtsen se impusó en la doble milla con un tiempo de 7:54.10. El ritmo infernal del noruego pulverizó la marca instaurada por el keniano Daniel Komen desde 1997 con una marca de 7:58.61.

De este modo, el atleta noruego cruzó la meta en solitario con un tiempo de ventaja de 4.51 sobre la marca de Komen. De hecho, esta marca fue tan soberbia que el competidor que más se le acercó a Ingebrigtsen llegó 15 segundos después.

What it What it

feels like feels like

to break to break

a WR 2 WRs in a week#ParisDL 🇫🇷 #DiamondLeague

📸 @DanVernonPhoto pic.twitter.com/nzby1vfE8F

— Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 9, 2023