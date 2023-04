Resultado amargo en México vs USA

Phoenix, AZ.- El encuentro amistoso Selección Nacional de México vs USA llevado a cabo en Phoenix, Arizona quedó empatado, dejando un resultado amargo en la presentación de la Tri dirigida por el argentino Diego Cocca.

Este amargo empate ante USA se concreta a escasos meses de jugarse las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf. Lo que mantiene con nerviosismo a los fanáticos mexicanos.

La selección mexicana tuvo grandes dificultades para romper las líneas estadounidenses. Sin embargo, encontró su primera oportunidad de gol en el minuto 19′, con una pared producto de un centro entre Luis Chávez y Alexis Vega, que terminó siendo un tiro a puerta cruzado y desviado por poco.

No obstante, mientras que la hinchada esperaba un México arrollador solo presenció un juego trabado y estancado. Por allí, Chávez apareció con un centro que se paseó por el corazón del área donde el balón se perdió por el segundo palo.

Como suele suceder en estos juegos sin ideas, un error del defensa de USA, Aaron Ray Long permitió que Uriel Antuna definiera en un «mano a mano» con el arquero sobre el 54′. El gol le dio un poco de velocidad al juego y una bocanada de aire a la Tri que creó más oportunidades de aumentar el marcador.

With his equalizer, @Jesusfcd27 is YOUR @budlight Man of the Match 🍻 pic.twitter.com/IX6a10iQ1u

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) April 20, 2023