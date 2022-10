Receptor abierto de los Raiders empujó a trabajador acreditado

Kansas, MO.- Davante Adams, el receptor abierto de los Raiders de Las Vegas empujó a un trabajador acreditado como una reacción por la derrota de su equipo ante los Chiefs, el lunes por la noche, enfrentándolo a medidas disciplinarias de la NFL.

Asimismo, se especula que Davante Adams por empujar a un trabajador acreditado podría enfrentar la suspensión. El hecho sucedió cuando Adams iba al túnel del GEHA Field en Arrowhead Stadium.

Por su parte, la NFL en un comunicado sobre el incidente precisó, «[La víctima] hizo los arreglos para el transporte privado al hospital para recibir tratamiento, momento en el que llamó a la policía». Además agregó, «Se cree preliminarmente que las lesiones no ponen en peligro la vida».

Por su parte, la Kansas City Police Department declaró que el incidente será investigado por los detectives de la unidad de asalto. Además, no se espera que esta investigación supere las 48 horas.

Sorry to the guy I pushed over after the game. Obviously very frustrated at the way the game ended and when he ran infront of me as I exited that was my reaction and I felt horrible immediately. Thats not me..MY APOLOGIES man hope you see this.

— Davante Adams (@tae15adams) October 11, 2022