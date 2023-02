Polémica ante la falta de director técnico del US Soccer

Washington, DC.- La árdua y vital tarea de US Soccer para encontrar un nuevo director técnico de cara a la Copa Mundial de Norteamérica 2026, está generando malestar en algunas figuras históricas del USMNT, como por ejemplo el exportero, Tony Meola.

Meola fue portero titular en los Mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 1994. Por ende sus comentarios como conocedor del deporte, la trayectoria de la selección de soccer de USA y el manejo interno de la federación son muy importantes.

En unas declaraciones para Bolavip, Meola expresó su preocupación sobre las consecuencias para una selección de fútbol en no tener un seleccionador por tanto tiempo. A esto precisó, «Esto es todo, aquí mismo. Tenemos que hacerlo bien, y estamos perdiendo el tiempo en este momento».

Obviamente Meola toma en cuenta la salida de Gregg Berhalter (D.T.), Brian McBride (Gerente General) y Earnie Stewart (Director Deportivo). Sin embargo, Meola insiste en que el tiempo es fundamental para la preparación de la selección para el Mundial donde USA es local.

“I am extremely proud of what our sporting department has accomplished over the past four years to advance the next generation of players and increase participation in the sport across the country. "

— Earnie Stewart pic.twitter.com/mlloaqawms

— U.S. Soccer (@ussoccer) January 26, 2023