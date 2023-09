PJ Washington: “Siempre quise quedarme en Charlotte”

Charlotte, NC.- PJ Washington nunca tuvo dudas para firmar un nuevo contrato con los Charlotte Hornets.

“Siempre quise quedarme en Charlotte”, dijo en su primera conferencia desde la semana pasada cuando logró un acuerdo con los Hornets que lo sacó de la lista de agentes libres restringidos.

Ahora, el jugador emprenderá su quinta campaña en la NBA, todas con el equipo de Queen City.

Ver más: PJ Washington seguirá en los Hornets

“Tenemos un montón de grandes jugadores aquí. Estoy emocionado de entrar y verlos a todos. Estoy emocionado por la temporada y por todo nuestro arduo trabajo para demostrarlo», comentó el jugador de 25 años.

Nothing could have prepared us for Mitch's comment 😂

More from @PJWashington's press conference to come! pic.twitter.com/hWeyNyvkOE

— Charlotte Hornets (@hornets) September 5, 2023