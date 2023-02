Pauline Shiffrin logró el Oro para Estados Unidos

Meribel, Francia.- La favorita de Estados Unidos, Mikaela Pauline Shiffrin, que compite en esquí alpino ganó Oro en las etapas finales de sus carrera cruzando la línea de meta 0.12 segundos por delante de la competidora italiana Federica Brignone, haciendo un tiempo de dos minutos y 7,13 segundos.

Con esta victoria Shiffrin alcanza siete la medalla de oro en los campeonatos mundiales de su carrera. Luego del logro la deportista declaró, «Hoy realmente me vi perdiendo el control… Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero mi corazón se está volviendo loco, siento que me voy a desmayar».

Ver más: Desempeño del Team USA en el paralelo del Campeonato Mundial de Esquí Alpino

Además agregó con alivio y emoción, «Es increíble. Simplemente pensé que iba a perderlo en la segunda carrera. Sé lo cerca que puede estar y sabía lo mucho que tenía que presionar y no sabía si podría hacerlo».

La esquiadora alpina estadounidense de 27 años de edad, consiguió su primera medalla de Oro en Slalom en los campeonatos mundiales. Sin embargo, antes de este logro ya había ganado cuatro títulos mundiales de Slalom, un combinado y otro supergigante.

. @MikaelaShiffrin wins 🥇 in the giant slalom AND now holds the record for most World Champs medals in modern history with 13. 🤯

Con esta victoria, Shiffrin ha logrado ganar medalla Oro en cada uno de los últimos seis campeonatos mundiales. Es decir, lleva 13 medallas en el evento.

So nice to get my monthly cycle in…😅 🚴

…just in case anyone else is confused… it’s my period. We’re talking about my period.🤦‍♀️😂#normalizeperiods pic.twitter.com/nhkL9aiNLK

— Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) January 26, 2023