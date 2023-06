Organismo despoja de su reconocimiento al International Boxing Association

Lausana, Suiza.- El organismo International Olympic Committee (IOC) anunció, el jueves 22 de junio, que despoja su reconocimiento a la International Boxing Association (IBA) como el organismo mundial del boxeo porque no completó las reformas en materia de ética, leyes y finanzas.

La sesión extraordinaria del ICO aprobó una recomendación de la junta ejecutiva por 69 votos contra uno. Esta votación se realizó para retirar su reconocimiento del máximo organismo de Boxing del mundo.

De este modo, la IBA calificó la decisión como un «tremendo error». Incluso intentó bloquear la votación mediante un recurso urgente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, considerado el máximo tribunal deportivo que rechazó el recurso del martes 20 de junio.

Para el año 2019, el IOC suspendió a la IBA impulsado por razones de ética, gobernanza, finanzas y arbitraje. De hecho, esto acarreó la suspensión del organismo de boxing en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Official Communication to the Leadership and Members of the IOC from the IBA

Tomando en consideración, que el boxeo es parte importante de los JJ. OO., de París 2024, los combates de clasificación y la competencia están a cargo del IOC -no de la IBA-. Así ocurrió en los Juegos de Tokio de 2021.

The #IOCSession, meeting remotely, has withdrawn the recognition of International Boxing Association (IBA), upon the recommendation of the IOC Executive Board (EB).

Decision is based on the IOC Comprehensive Report on the Situation of the IBA, discussed by the IOC EB on 7 June.

— IOC MEDIA (@iocmedia) June 22, 2023