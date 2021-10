Luis Suárez opinó sobre la profunda crisis del Barcelona

Madrid, España.- Luis Suárez, el actual delantero del Atlético Madrid habló sobre el actual momento que vive el FC Barcelona. Aquí explica que existe una crisis declarada tras los malos resultados en liga y Champions League.

Asimismo, el ‘pistolero’, que estuvo en el club catalán durante 5 años, comentó que existen situaciones internas que están diezmando al club.

El uruguayo, comentó que algunas de las razones por las que siente que el club catalán ha ido de baja en los últimos años y no ha logrado encauzar el fútbol que acostumbró durante los últimos 20 años.

«El pistolero» Luis Suárez opinó sobre la situación del FCB

Así enumera Luis Suárez su opinión sobre la crisis de equipos blaugrana, “No me gusta hacer leña del árbol caído. Me duele la situación que está viviendo el club, por ser un culé más, por haber estado muchísimos años, por tener amigos ahí, por la gente que trabaja, pero el club sabe que no se están haciendo las cosas como se tendrían que hacer».

Finalmente, expresó sus buenos deseos para el FCB, «Esperemos que sea un bache y le dé la vuelta porque está a tiempo y hay mucho futuro con los jugadores que están saliendo”.

Sin embargo, Luis Suárez también tuvo palabras para explicar ese momento, pero de forma enigmática dijo que hay “una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores”, señaló el uruguayo.

Además, recordó a Koeman a quien no le tiene buenos recuerdos, “No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enoje y fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca y porque soy así».

El goleador reflexionó, “A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno y por el respeto que siempre les he brindado, pero rencoroso para nada”.

Finalizó reflexionando, “Me dolieron las formas, ya lo dije, más que nada porque soy un jugador que siempre lo di todo y me entregué por completo. Pero también sé la autocrítica de decir que por algo pasan las cosas. A final de cuentas, el destino marcará quién acertó y quién no”.

